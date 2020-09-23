Житель Лепеля угрожал сотруднику милиции в Telegram-канале

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Лепеля угрожал сотруднику милиции, возбуждено уголовное дело, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

В одном из Telegram-каналов 19 августа появились прямые угрозы применения насилия в адрес оперуполномоченного Лепельского РОВД. "Участник чата под ником Sid обращался к майору милиции по фамилии и обещал устроить ему самосуд. Несмотря на то, что подозреваемый даже не знал сотрудника милиции, он все же пытался убедить других участников переписки, что правоохранитель совершал преступные действия и должен быть за это жестоко наказан", - рассказали в УВД.

Оказалось, что под этим ником писал 29-летний житель Лепеля. Узнав, что его разоблачили, он подался в бега в Шумилинский район, однако 23 сентября был задержан сотрудниками управления по Витебской области ГУСБ МВД и Шумилинского РОВД.

"Внятно пояснить причины своей деятельности подозреваемый так и не смог. Теперь к неоднократным административным протоколам за вождение в нетрезвом виде, мелкое хищение и мелкое хулиганство добавилось еще и уголовное дело по ст.364 УК", - отметили в УВД.-0-