Житель Лепельского района хранил для продажи почти 5 кг марихуаны

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наркодилер хранил почти 5 кг марихуаны для продажи - его и покупателя задержали. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"На днях столичный наркоконтроль вышел на 32-летнего жителя Полоцка, у которого при себе нашли около 200 г каннабиса. Мужчина пояснил: "траву" купил у знакомого для собственного потребления. Чуть позже задержали и продавца. В одной из деревень Лепельского района 35-летний неработающий местный житель хранил в сумках 4,7 кг высушенной марихуаны. С его слов, кусты конопли он обнаружил возле своей деревни, собрал и высушил зелье для продажи. В основном товар реализовывал своим знакомым", - рассказали в МВД.

Следователи дали правовую оценку действиям обоих мужчин и возбудили уголовные дела за незаконный оборот наркотиков. Старший из фигурантов уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.-0-