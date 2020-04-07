Житель Лепельского района незаконно стал опекуном и получил более Br7 тыс. пособия по уходу

7 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Житель Лепельского района больше двух лет незаконно получал пособие по уходу в качестве опекуна, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Летом 2017 года ранее неоднократно судимый сельчанин 1989 года рождения, не имея на то права, всеми правдами и неправдами сумел собрать необходимый пакет документов для оформления опекунства над родной тетей - инвалидом 1-й группы. Как оказалось, сделал он это из корысти, так как вскоре о своих обязанностях забыл и стал периодически на несколько месяцев уезжать в Россию на заработки. Тогда же мужчина и попал в поле зрения правоохранителей. Проверка, инициированная сотрудниками по борьбе с экономическими преступлениями Лепельского РОВД, выявила факт мошенничества при оформлении документов. К этому времени мужчина успел незаконно получить Br7,2 тыс.

За мошенничество в его отношении возбуждено уголовное дело.-0-