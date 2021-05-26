Житель Лепельского района заложил взрывчатку под авто супруги, чтобы отговорить от развода

26 мая, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сотрудники Лепельского РОВД задержали мужчину, который установил самодельное взрывное устройство под автомобиль жены, чтобы отговорить ее от развода. Такая информация размещена в Telegram-канале УВД Витебского облисполкома, сообщает БЕЛТА.

Вечером 24 мая в Лепельский РОВД позвонила 45-летняя жительница района и сообщила, что на дно ее автомобиля неизвестный прикрепил схожий со взрывным устройством предмет. О находке женщина узнала от своего знакомого, который чинил иномарку.

Саперы изъяли самодельную бомбу. Она состояла из металлической банки с порохом, электродетонатора, шурупов для поражения и была подключена к электросети машины.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что к установке взрывчатки причастен 44-летний супруг заявительницы. Таким способом он хотел напугать женщину и повлиять на ее решение отказаться от развода. Известно, что фигурант злоупотреблял алкоголем. По этой причине от него и ушла жена. Сельчанин несколько раз пытался убедить ее вернуться, но уговоры были напрасны и чаще всего перерастали в оскорбления.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за покушение на убийство. Сейчас назначены соответствующие экспертизы по предмету преступления.-0-