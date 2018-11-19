19 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Лидского района более четырех лет незаконно перепродавал автомобили. Информация об этом размещена на сайте Генеральной прокуратуры, сообщает БЕЛТА.

34-летний мужчина обвиняется в незаконной предпринимательской деятельности. Он в 2014-2018 годах приобретал на территории Беларуси и России автомобили, а после их реализовывал. Незаконный доход составил $48,5 тыс. и Br178 тыс.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Гродненской области. Прокуратура направила дело в суд Лидского района. Ранее примененную к обвиняемому меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставили без изменения.-0-