Житель Лидского района из-за имущественных споров попытался сжечь дом

1 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Лидского района попытался сжечь дом, половина которого принадлежит ему. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел в деревне Дитрики. В доме, разделенном на две половины, проживали семья и 60-летний мужчина. Последний нигде не работает, злоупотребляет спиртным.

"Между соседями 30 марта возник конфликт на фоне имущественных вопросов. Словесная перепалка ни к чему не привела. После этого мужчина взял горючую жидкость, облил дом и поджег его", - рассказали в милиции.

Огонь повредил штукатурку потолка и стен. В результате поджога никто не пострадал.

Подозреваемый задержан, его действия квалифицированы по ч.2 ст.218 УК (умышленное уничтожение либо повреждение имущества). Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.-0-