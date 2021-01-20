Житель Лидского района получил 5 лет колонии за организацию беспорядков

20 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Лидского района поддержала в суде государственное обвинение в отношении 50-летнего неработающего местного жителя. Мужчине инкриминированы организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, активное участие в них, а также насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гродненской области.
По материалам дела, 9 августа обвиняемый рассылал сообщения в одном из чатов о несанкционированном массовом мероприятии у здания Лидского райисполкома. Мужчина руководил проведением митинга.
"С помощью мегафона призывал граждан грубо нарушать общественный порядок. Собравшиеся заблокировали подъезд к зданию райисполкома, создали препятствия для работы территориальной избирательной комиссии", - отметили в прокуратуре.
После мужчина оказал неповиновение законным требованиям представителя власти. Дважды ударил ногой милиционера.
Суд Лидского района вынес обвинительный приговор. В качестве наказания мужчине назначено лишение свободы сроком на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.-0-