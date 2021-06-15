Житель Лидского района приговорен к 3 годам колонии за призывы к блокировке дорог

15 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Лидского района приговорен к 3 годам лишения свободы за призывы к блокировке автострад и железных дорог. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Прокуратура Лидского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 32-летнего местного жителя. В октябре 2020 года в одном из Telegram-чатов он призывал к организации сбоя в транспортном сообщении в Лидском районе. Мужчине инкриминированы покушение на организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и повлекших нарушение работы транспорта, а также подстрекательство к умышленному приведению в негодность путей автомобильного и железнодорожного сообщения.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Лидского района постановил обвинительный приговор. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.-0-