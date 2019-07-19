Житель Лидского района украл награды участника войны

19 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лидском районе мужчина украл награды участника войны, чтобы продать. Об этом БЕЛТА сообщили в группе информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Житель одной из местных деревень хранил у себя награды отца, который принимал участие в Великой Отечественной войне. "Для семьи награды значат многое, прежде всего как память об отце. В какой-то момент выяснилось, что они пропали. Родственники обратились в милицию", - рассказали в УВД.

Правоохранители установили подозреваемого. Им оказался знакомый хозяина, мужчина 1967 года рождения. Он, придя в гости, обнаружил, где лежат награды. Дождался, пока хозяин заснет, и похитил их. Награды мужчина собирался продать, но его планам помешала милиция.-0-