Житель Лиды под предлогом помощи в трудоустройстве выманил у земляка Br580

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22 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Лиды под предлогом помощи в трудоустройстве выманил у молодого человека Br580. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома. В органы внутренних дел за помощью обратился 25-летний житель Лиды. Он заплатил за помощь в трудоустройстве деньги, однако желаемого результата так и не получил. Выяснилось, что путем обмана денежными средствами завладел нигде не работающий 43-летний лидчанин. Мужчина в интернете познакомился с матерью молодого человека. Он рассказал, что благодаря своим связям может устроить ее сына на работу дальнобойщиком. За помощь молодой человек передал аферисту Br580. После получения денег тот перестал выходить на связь. "Все деньги подозреваемый потратил на приобретение спиртных напитков. Сейчас мужчину проверяют на причастность к совершению противоправных деяний аналогичного характера", - рассказали в милиции.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!