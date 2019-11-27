Житель Лиды пытался снять деньги с чужих кредиток

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Лиды пытался снять деньги с чужих трех кредиток, сообщили БЕЛТА в МВД.

В милицию обратилась местная жительница, потерявшая кошелек, в котором были деньги и три кредитки различных банков. Ко всем картам прилагались записки с пин-кодами. До этого женщина вместе с супругом искала кошелек в супермаркете, который посещала накануне, однако найти его не удалось. Жительница райцентра воспользовалась интернет-банкингом и обнаружила, что все карты вставлялись в банкомат, об этом она также сообщила в местную милицию.

Делом занялись оперативники группы по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий. Им удалось установить жителя Лиды, который нашел кошелек. Придя домой, мужчина обнаружил в нем три кредитки. Наличные потратил, а с карт попытался снять деньги. Баланс был нулевым, поэтому нажиться не удалось.

Несмотря на то, что преступные действия лидчанина не увенчались успехом, Следственный комитет возбудил уголовное дело за покушение на хищение путем использования компьютерной техники.-0-