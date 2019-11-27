Житель Лиды украл на вокзале в Гродно $650 и поехал домой: его задержали прямо в поезде

27 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Лидчанин украл на железнодорожном вокзале в Гродно $650 и поехал домой. Подозреваемого задержали прямо в поезде, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

От рук воришки пострадал минчанин, приехавший в Гродно в гости. В туалете на железнодорожном вокзале он забыл сумку. Через несколько минут мужчина опомнился и вернулся: сумка была на месте, вещи в ней тоже, а вот деньги - $650 - исчезли. Потерпевший обратился в милицию.

"Сотрудники Гродненского отдела внутренних дел на транспорте по камерам видеонаблюдения установили, что после минчанина в туалет заходил только 19-летний юноша, который приехал из Лиды. После этого молодой человек купил билет и снова уехал в Лиду", - сообщили в милиции. Впрочем, уже на станции Житомля подозреваемого задержали.

Молодой человек вину признал. Похищенное изъято. Уголовное дело возбуждено по статье "Кража".

В милиции напомнили, что в случае обнаружения забытых вещей на станциях, в помещениях вокзалов, поездах, необходимо сообщить о находке персоналу либо правоохранителям. Ни в коем случае нельзя забирать себе чужое имущество, ведь такие действия при определенных обстоятельствах могут быть уголовно наказуемыми.-0-