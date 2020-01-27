Житель Ляховичского района задохнулся при пожаре в доме бабушки

27 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Ляховичского района погиб при пожаре в доме бабушки, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Несчастный случай произошел 26 января около 6 часов утра в деревне Заполье. Сообщение о пожаре в доме по ул.Советской в Ляховичский РОЧС поступило от очевидца. К моменту прибытия спасателей внутри жилища было сильное задымление. Выяснилось, что в доме официально давно никто не проживает - его хозяйка умерла почти 25 лет назад. Деревянный дом с печным отоплением был отключен от электричества.

В комнате на диване обнаружили погибшего мужчину 1974 года рождения. Им оказался внук бывшей хозяйки дома, который проживал в этой же деревне по другому адресу.

Пожар локализован и ликвидирован. Огнем повреждены пол и стена. Причина устанавливается.-0-