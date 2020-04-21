Житель Лоевского района приговорен к 3,5 года ограничения свободы за сопротивление милиции

21 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель Лоевского района осужден на 3,5 года ограничения свободы за сопротивление сотруднику милиции, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Мужчина был задержан в ноябре 2019 года. Жительница райцентра сообщила в милицию, что среди ночи неизвестный звонит и стучит в дверь, пытается ворваться в ее квартиру. На место происшествия прибыли милиционер-водитель и участковый.

На лестничной площадке правоохранители увидели нетрезвого мужчину. Он пояснил, что пришел в гости к знакомой. Участковый вошел в квартиру, чтобы опросить заявительницу. "Другой сотрудник, предупредив дебошира, начал его личный обыск. Мужчина стал вырываться. При задержании он ударил правоохранителя. Наряд запросил помощь в РОВД. Дебошира задержали", - рассказали в УВД.

Как выяснилось, тем вечером рабочий сельхозпредприятия вместе со знакомым распивал спиртные напитки. Ночью решил пойти к знакомой, но ошибся этажом. По результатам медицинского освидетельствования в крови задержанного было 2,31 промилле алкоголя.

Лоевским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок, сопряженное с применением насилия) УК.

Как отметили в УВД, на суде обвиняемый пытался юлить, ссылался на то, что был сильно пьян, ничего не помнит. По заключению экспертизы, мужчина действовал последовательно и целенаправленно, мог сознавать характер и общественную опасность своих действий, руководить ими.

Приговором суда Лоевского района мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Также дебошир обязан возместить в пользу сотрудника милиции Br3 тыс. в счет компенсации морального вреда.

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Гомельского областного суда приговор суда Лоевского района оставлен без изменения и вступил в законную силу.-0-