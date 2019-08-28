Житель Лоевского района выкопал в огороде четыре снаряда и гранату

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Лоевского района, работая в огороде, обнаружил боеприпасы, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

О своей находке 62-летний житель деревни Старая Лутава сообщил в оперативно-дежурную службу Лоевского РОВД. На место происшествия были направлены сотрудники милиции.

"Специалисты саперно-пиротехнической группы извлеки из земли четыре артиллерийских снаряда 45 мм и гранату Ф-1 времен Великой Отечественной войны. Боеприпасы были без взрывателей. Изъятый арсенал вывезен на специальный полигон и уничтожен", - рассказали в УВД.-0-