Житель Логойского района помог минчанину починить трактор и угнал его

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи Логойского района устанавливают обстоятельства угона трактора со двора дачного дома в деревне Октябрь, принадлежащего минчанину, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Житель Минска сообщил о пропаже трактора. По подозрению в угоне был задержан 30-летний мужчина, житель соседней деревни. На допросе он рассказал следователям, что ранее помогал потерпевшему чинить трактор и знал, как можно его завести. Решился на преступление, когда ночью в состоянии алкогольного опьянения проходил вблизи его дачного дома. Запустил двигатель и поехал кататься по деревне. Потом трактор спрятал в лесу.

Житель Логойского района ранее привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде и лишен прав.

Возбуждено уголовное дело по ст.214 (угон) УК.-0-