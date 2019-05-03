3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Логойского района уехал на заработки в Россию и пропал, его ищет милиция, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.
"Логойским РОВД разыскивается Игорь Шваб 1985 года рождения. Он находился на заработках в России. С 22 апреля перестал выходить на связь и до настоящего времени его местонахождение неизвестно", - проинформировали в милиции.
На вид мужчине 30-35 лет, рост около 167 см, телосложение средней полноты, глаза серо-зеленые, волосы короткие прямые, размер обуви 41. Особая примета - при улыбке ямочка на левой щеке.
Был одет в желтую куртку на замке, синие джинсовые штаны, серо-белые кроссовки, в теплую погоду может носить бордовую ветровку.
Граждан, знающих что-либо о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить в Логойский РОВД по тел. +375 (44) 786-42-25, +375 (33) 346-53-98, 8 (017) 747 89 29, 8 (017) 747 84 59 или в ближайший отдел милиции по телефону 102.-0-
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