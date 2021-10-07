Житель Лунинецкого района хранил дома два штыка к раритетным винтовкам

7 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Лунинецкого района хранил дома два штыка к раритетному оружию, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Анну Мацкевич.

Сотрудники Лунинецкого РОВД проводили осмотр дома в агрогородке Лунин и нашли несколько предметов, похожих на оружие. Их изъяли и направили на судебную экспертизу холодного и метательного оружия в Пинский межрайонный отдел ГКСЭ.

Исследование показало, что сельчанин хранил штык к пехотной и драгунской винтовкам системы Мосина образца 1891 года и штык к 11-мм винтовке системы Гра образца 1874 года (Франция). "Штык к винтовке Мосина является холодным оружием. Штык к винтовке Гра в связи с внесенными самодельными изменениями утратил свойства холодного оружия", - отметила Анна Мацкевич.

По данному факту сотрудники милиции проводят проверку.-0-