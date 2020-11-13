Житель Лунинецкого района изготавливал марихуану и снабжал ею знакомых

13 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Лунинецком районе правоохранители задержали местного жителя, который изготавливал марихуану и снабжал ею знакомых, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В хозяйственной постройке на придомовой территории 50-летнего сельчанина сотрудники по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Лунинецкого РОВД обнаружили и изъяли почти 450 г вещества растительного происхождения. Экспертиза установила, что это марихуана.

Мужчина признался, что сырье для изготовления наркотика искал на полях по всему району. Затем он сушил и упаковывал коноплю, часть готового продукта оставлял себе, остальное раздавал знакомым.

Оперативники установили личность одного из потребителей. Им оказался неработающий 30-летний житель соседней деревни. При задержании под автомобилем мужчины правоохранители нашли более 150 г марихуаны в пакете.

Возбуждено уголовное дело.

В милиции напомнили, что за незаконное без цели сбыта изготовление, переработку, приобретение, хранение или пересылку наркотических средств, психотропных веществ либо их аналогов предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.-0-