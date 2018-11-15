Житель Лунинецкого района подозревается в домогательстве к дочери

15 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Лунинецком районе местный житель подозревается в совершении действий сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней дочери, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

О том, что 37-летний мужчина пристает к дочери, правоохранителям сообщила его супруга - жительница одной из деревень. Лунинецкий районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.2 ст.168 (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет) Уголовного кодекса. Фигурант заключен под стражу.

"Следователями проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Назначен ряд экспертных исследований", - отметил Дмитрий Иванюк.

Известно, что в семье воспитывается еще одна девочка.-0-