Житель Лунинецкого района подозревается в убийстве знакомого

9 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Брестской области расследует уголовное дело в отношении жителя Лунинецкого района, который подозревается в убийстве знакомого, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Утром 6 июля в Лунинецкий РОВД обратилась местная жительница, которая заявила об исчезновении бывшего мужа. Было установлено, что исчезновение 39-летнего жителя агрогородка Бостынь носит криминальный характер.

По данным следствия, накануне мужчина со своим 24-летним знакомым распивал спиртное: вначале по месту жительства бывшей супруги, затем в доме товарища. Ночью хозяин жилища уговорил гостя выйти в лес, чтобы забрать водку, которую якобы ранее там спрятал. В лесу подозреваемый нанес собутыльнику несколько ударов по голове металлическим предметом, который предварительно взял с собой. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия. После этого мужчина закопал тело погибшего в лесу и прикрыл место ветками.

Фото СК

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство) УК, он задержан. По уголовному делу проводятся неотложные следственные действия, в том числе с участием подозреваемого, назначен ряд экспертных исследований. Мотив совершения преступления устанавливается.-0-