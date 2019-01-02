Житель Лунинецкого района поджег из мести дом односельчанина

2 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Лунинецкого района подозревается в покушении на убийство знакомого, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Случай произошел ночью 1 января. По данным следствия, 34-летний мужчина запер входную дверь дома односельчанина на навесной замок, проник на чердак, где совершил поджог. Хозяин дома, обнаружив возгорание, смог самостоятельно покинуть жилище и сообщить о пожаре в экстренные службы. Сотрудники подразделений МЧС оперативно ликвидировали возгорание.

Лунинецкий районный отдел Следственного комитета возбудил в отношении мужчины уголовное дело по ч.1 ст.14, п.5 ч.2 ст.139 УК (покушение на убийство общеопасным способом). "Подозреваемый задержан. Свои действия он объяснил тем, что таким образом хотел отомстить хозяину дома за необоснованное обвинение в краже продуктов. В настоящее время следователи проводят комплекс неотложных следственных действий, назначен ряд экспертных исследований", - дополнил Дмитрий Иванюк.-0-