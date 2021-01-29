Житель Лунинецкого района приспособил гараж под наркопритон

29 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Лунинецком районе сотрудники наркоконтроля ликвидировали наркопритон. При обыске оперативники обнаружили 13 г марихуаны, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

К владельцу гаража время от времени приходил ранее судимый 30-летний знакомый. Он был наркопотребителем, приносил с собой марихуану и делился ей. Выяснилось, что продавал ему наркотик неработающий 50-летний житель соседней деревни. Он собирал дикорастущую коноплю, сушил и сбывал. Неоднократно предоставлял свой дом для потребления марихуаны.

Следователи дали правовую оценку действиям мужчин.

"К слову, трое фигурантов уже попадали в поле зрения сотрудников милиции за имущественные преступления. Ответственность за сбыт запрещенных веществ - до 25 лет лишения свободы", - добавили в УВД облисполкома.-0-