Житель Лунинецкого района за поджог родительского дома получил 3 года колонии

15 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Лунинецкого района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу о поджоге дома, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Брестской области.

Пьяный мужчина в прошлом ноябре облил дом своей 71-летний матери, а также пол, мебель и другое имущество в доме машинным маслом. Потом поджег. Свой поступок он объяснил местью за ссору с матерью и родственниками. В результате пожара причинен ущерб более чем на Br2 тыс.

Свою вину фигурант признал. Суд приговорил его по ч.2 ст.218 (умышленное повреждение или уничтожение имущества) УК к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор в законную силу не вступил. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-