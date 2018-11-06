Житель Лунинца погиб под поездом

6 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Лунинецкий РОСК проводит проверку по факту смерти жителя райцентра на железнодорожных путях, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Несчастный случай произошел около двух часов ночи 5 ноября. На 585-м км железнодорожного перегона в Лунинце (вблизи ул. Красной) был обнаружен труп местного жителя 1979 года рождения. Мужчина был смертельно травмирован пассажирским поездом №603 сообщением Гомель-Брест.

По информации УВД облисполкома, за несколько минут до происшествия мужчина позвонил своей знакомой и сообщил, что лежит на рельсах. Женщина тут же перезвонила в милицию. Правоохранители незамедлительно выехали на место, но не смогли опередить поезд.

Мужчина проживал вместе с матерью. Ранее он неоднократно высказывал мысли о самоубийстве.-0-