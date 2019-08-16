Житель Лунинца предстанет перед судом за тройное убийство

16 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Брестской области изучила и направила в областной суд для рассмотрения уголовное дело об убийстве трех человек в Лунинецком районе, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Брестской области. Трагедия в райцентре произошла вечером 8 марта. Находясь в гостях у тещи, 66-летний местный житель во время ссоры выстрелил из ружья в свою супругу, ее брата и престарелую мать. Все трое скончались на месте происшествия.

После этого мужчина выстрелил из ружья себе в голову, однако остался жив. Обвиняемый к уголовной ответственности ранее не привлекался. Разрешения на хранение оружия у него не было. Согласно заключению эксперта, в момент совершения преступлений он не находился в состоянии аффекта и мог в полной мере осознавать значение своих действий и руководить ими.

После проверки материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений, согласился с уголовно-правовой квалификацией действий обвиняемого по п.п.1, 2, 6 ч.2 ст.139 (убийство), а также ч.2 ст.295 (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ) УК.

Примененную ранее к обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.-0-