Житель Малоритского района подозревается в убийстве с особой жестокостью

6 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Малоритского района подозревается в убийстве своего знакомого с особой жестокостью, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Трагедия произошла вечером 5 апреля в деревне Радеж. По данным следствия, 29-летний мужчина, находясь в доме знакомого, нанес ему множество ударов ножом. От полученных телесных повреждений 57-летний сельчанин скончался на месте происшествия. После этого подозреваемый позвонил в милицию и сообщил о совершенном преступлении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа со специалистами Кобринского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз. "В ходе осмотра обнаружены множественные телесные повреждения на теле погибшего. С места происшествия изъяты следы рук и следы биологического характера, по которым назначены необходимые судебные экспертизы, проведение которых поручено экспертам ГКСЭ", - дополнила официальный представитель УГКСЭ по Брестской области Анна Мацкевич.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по п.6 ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) УК. Мужчина задержан. Следователи проводят неотложные следственные действия. Все обстоятельства преступления, в том числе мотив совершения, устанавливаются.-0-