Житель Малоритского района получил 5 лет колонии за нападение на участкового и хранение марихуаны

19 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Малоритского района огласил приговор по уголовному делу о применении насилия в отношении сотрудника милиции и незаконном обороте марихуаны, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Брестского областного суда.

Фигурантом дела стал ранее восемь раз судимый мужчина. В частности, в июле 2020 года в подъезде одного из домов в деревне Масевичи он напал на участкового инспектора милиции. Сотрудник пришел к сельчанину, поскольку по постановлению гродненского суда за ним был установлен превентивный надзор. Из мести мужчина не менее четырех раз ударил участкового кулаком по голове и еще минимум дважды по спине, хватал руками за шею и форменное обмундирование.

Кроме того, обвиняемый нарушил требования превентивного надзора - не пришел на регистрацию в Малоритский РОВД. Он также собрал на полигоне дикорастущую коноплю для личного потребления, а полученную марихуану (не менее 4,61 г) хранил во дворе под кровлей сарая.

Суд признал мужчину виновным по ст.364 (насилие в отношении милиционера из мести и воспрепятствование выполнению служебных обязанностей), ст.421 (несоблюдение требований превентивного надзора), ч.1 ст.328 (приобретение и хранение наркотиков) УК. Окончательно он приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-