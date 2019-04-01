Житель Малориты разбился, сорвавшись со строительных лесов

1 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Малорите следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины, который получил смертельные травмы при выполнении ремонтных работ, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Информация об обнаружении на частном подворье тела 67-летнего местного жителя поступила в правоохранительные органы 30 марта. Следственно-оперативная группа установила, что в этот день мужчина ремонтировал крышу своего дома, находясь на строительных лесах. В это время он и упал с высоты более 7 м. От полученных телесных повреждений житель райцентра скончался на месте.
Малоритским районным отделом Следственного комитета проводится проверка.-0-
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