Житель Малориты угрожал медработникам пневматическим пистолетом

14 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Малориты угрожал пневматическим пистолетом медицинским работникам, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Следственного комитета.

Утром 4 декабря медработники приехали на дом к 53-летнему жителю райцентра, чтобы проверить соблюдение им требований по самоизоляции в связи с COVID-19. Мужчина в ответ направил в сторону врача и медсестры пневматический пистолет. При этом он угрожал применить оружие. Медработники позвали на помощь водителя служебного автомобиля, который успокоил больного.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по с.1 ст.366 (угроза насилием в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности) УК. Проводятся неотложные следственные действия.-0-