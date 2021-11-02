2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Марьиной Горки приговорен к 1,5 года колонии за сопротивление сотруднику милиции, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

В суде установили, что фигурант 25 июля 2021 года около 13.00 во время его задержания за участие в несанкционированном массовом мероприятии не подчинился законным требованиям сотрудника Пуховичского РОВД о прекращении противоправных действий. При этом угрожал правоохранителям насилием и не менее двух раз ударил милиционера.

В суде обвиняемый вину не признал. Пояснил, что умысла на причинение телесных повреждений у него не было. Однако не исключает, что мог ударить сотрудника органов внутренних дел в ходе задержания.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Пуховичского района вынес обвинительный приговор. Назначенное наказание мужчина будет отбывать в исправительной колонии усиленного режима.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-