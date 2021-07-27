Житель Марьиной Горки устроил пикет и оскорбил сотрудников милиции

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Марьиной Горки устроил несанкционированный пикет, оказал неповиновение и оскорбил сотрудников милиции. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

"В некоторых Telegram-каналах появились видео из Марьиной Горки с комментарием о задержании мужчины за прослушивание "неправильной музыки", якобы песен Цоя, - рассказали в УВД. - 37-летний житель Марьиной Горки, ранее уже привлекавшийся к административной ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии, на этот раз устроил одиночный пикет. На замечание правоохранителей мужчина не реагировал, более того, провоцировал их на применение физической силы, отказываясь прекратить противоправное деяние и оскорбляя сотрудников милиции".

Когда в отношении мужчины была применена физическая сила, тот попытался вовлечь в конфликт с милицией проходящих мимо граждан. "Стоит отметить, что мужчина имеет определенную репутацию в райцентре: только на протяжении последних двух лет он семь раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости, а также за хулиганство, нарушение правил пользования жилыми помещениями (громко слушал музыку, мешая отдыхать соседям), повреждение транспортного средства (в ходе конфликта разбил стекла в автомашине оппонента). Он оказывал неповиновение сотрудникам, выбывавшим пресекать его противоправные действия. Теперь безработный горожанин решил привлечь к себе внимание, принимая участие в несанкционированных массовых мероприятиях", - добавили правоохранители.

В ходе разбирательства в отношении мужчины составлены административные протоколы за повторное участие в несанкционированном массовом мероприятии и оскорбление сотрудников милиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.364 УК (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). Материалы переданы следствию для дачи правовой оценки.-0-