7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Марьиной Горки в магазине угрожал бывшей жене пистолетом и обещал ее убить, сообщила БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.
Продавщица смогла вызвать наряд милиции и сообщила, что несколько минут назад в магазин, где она работает продавцом, вошел ее бывший 28-летний муж, он приставил пистолет к ее голове и угрожал убить. В это время в магазин вошли двое посетителей, мужчина спрятал пистолет и ретировался.
Как отметили в УВД Миноблисполкома, личный состав Пуховичского РОВД был поднят по тревоге, в Марьину Горку направилась находившаяся на дежурстве группа взвода оперативно-боевого назначения ОМОН. Вскоре была получена информация, что мужчина вернулся домой. Когда сотрудники УВД вошли в квартиру подозреваемого, то застали его спящим в постели. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому объяснить мотивы своего поступка и где находится пистолет не смог. При осмотре места жительства был обнаружен пневматический пистолет.
В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания Пуховичского РОВД, в его действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст.186 УК (угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества), санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы.-0-
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