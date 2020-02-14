Житель Микашевичей организовал наркопритон в своей квартире

14 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Микашевичей арестован по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

По месту жительства 35-летнего мужчины сотрудники Лунинецкого РОВД провели санкционированный обыск. В результате правоохранители обнаружили и изъяли около 1,5 кг марихуаны, которая уже была расфасована по сверткам и подготовлена для продажи. Были задержаны и два покупателя: у мужчин 22 и 35 лет милиционеры обнаружили аналогичное дурманящее вещество. Выяснилось, что фигурант не только незаконно сбывал наркотик местным жителям, но и предоставлял свой дом для потребления травки.

Наркоторговец арестован. Следователи дали правовую оценку его действиям. Ранее мужчина уже был судим.-0-