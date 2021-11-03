Житель Микашевичей погиб во время пожара в гаражном кооперативе

3 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины в Лунинецком районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Следственного комитета.

Несчастный случай произошел сегодня под утро в городе Микашевичи. В 5.40 поступило сообщение о возгорании гаражного кооператива по ул. Садовой. По данным следствия, огонь повредил 6 гаражей и имущество в них.

При ликвидации пожара в одном из сгоревших помещений обнаружено тело 34-летнего местного жителя. По предварительной информации, мужчина ночевал в автомобиле.

С привлечением специалистов УГКСЭ по Брестской области и инспектора МЧС проведен осмотр места происшествия, опрошены владельцы гаражей и родственники погибшего, назначен ряд экспертных исследований для установления обстоятельств произошедшего и причин возгорания.

Лунинецкий районный отдел Следственного комитета проводит по факту проверку. Устанавливается ущерб, причиненный в результате пожара.-0-