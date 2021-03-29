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29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Микашевичей задержан за угрозу и разжигание социальной вражды. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.
"На 51-летнего мужчину из Микашевичей вышли оперативники областного управления ГУСБ МВД. В ноябре прошлого года он разместил в региональном Telegram-канале призывы к насилию над сотрудниками органов внутренних дел", - говорится в сообщении.
Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за разжигание социальной вражды или розни.
Фигурант привлекался к административной ответственности по линии ГАИ.-0-