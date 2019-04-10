Житель Минска получил более Br1,7 тыс. штрафа за продажу заведомо неисправных комплектующих

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Минска получил более Br1,7 тыс. штрафа за продажу заведомо неисправных компьютерных комплектующих, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минского городского суда.

Суд Первомайского района столицы признал фигуранта виновным в мошенничестве, в том числе совершенном повторно. Установлено, что житель Минска в интернете размещал объявления о продаже компьютерных комплектующих, заведомо зная об их неисправности. Деньгами потерпевших он распорядился по собственному усмотрению.

Обвиняемому предстоит выплатить штраф в размере 70 БВ, что составляет Br1 785.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-