Житель Минска получил более Br1,7 тыс. штрафа за продажу заведомо неисправных комплектующих

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Минска получил более Br1,7 тыс. штрафа за продажу заведомо неисправных компьютерных комплектующих, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минского городского суда.
Суд Первомайского района столицы признал фигуранта виновным в мошенничестве, в том числе совершенном повторно. Установлено, что житель Минска в интернете размещал объявления о продаже компьютерных комплектующих, заведомо зная об их неисправности. Деньгами потерпевших он распорядился по собственному усмотрению.
Обвиняемому предстоит выплатить штраф в размере 70 БВ, что составляет Br1 785.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3984 BYN
|2.39 BYN
|2.395 BYN
|USD
|2.1278 BYN
|2.122 BYN
|2.125 BYN
|RUB
|3.2865 BYN
|3.277 BYN
|3.288 BYN