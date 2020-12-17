Житель Минского района хранил оружие и размещал в сети видеоролики по подготовке погромов

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГУБОПиК МВД выявили очередного протестующего, который участвовал 9 августа в массовых беспорядках. По информации оперативников, 31-летний житель Минского района в интернете размещал видеоролики по подготовке погромов. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Дома у мужчины оперативники нашли различные виды оружия, патроны, материалы для изготовления самодельных взрывных устройств, а также глушитель, оптический прицел, охотничью дробь, электронные весы. Задержанный рассказал, что с детства увлекается пиротехникой и оружием. Инструкции по изготовлению взрывчаток и видео с их использованием он выкладывал в сеть", - отметили в МВД.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и признали его подозреваемым по уголовному делу, возбужденному за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них.

Изъятый арсенал направлен на экспертизу, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконный оборот оружия и боеприпасов.-0-