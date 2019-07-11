Житель Минского района хранил полкилограмма гашиша

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 500 г гашиша и 5 г амфетамина изъято у жителя Минского района, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"Задержанию крупного наркодилера предшествовало задержание двух его клиентов. Накануне молодые люди приобрели около 1 г гашиша и были задержаны правоохранителями. Мужчины пояснили, что являются всего лишь посредниками в данной цепочке", - отметили в милиции.

В этот же день оперативники вышли на главу преступной цепочки. Им оказался 28-летний житель Минского района. Мужчину удалось задержать возле его дома. При осмотре авто фигуранта было найдено около 10 г гашиша.

Позже правоохранители наведались в квартиру жены фигуранта, где тот якобы делал ремонт. "Милиционеры нашли доказательство того, что наркотики ранее задержанным парням продал именно он. Под ванной был тайник с 534 г гашиша, а также 5 г амфетамина", - проинформировали в ГУВД.

Парень рассказал, что приобрел наркотик с помощью интернета, забирал через так называемые закладки. "Последняя из них находилась в России, поэтому молодому человеку пришлось ехать на своем автомобиле. В Беларуси он решил спрятать наркотик в квартире супруги, поскольку знал, что во время ремонта туда никто не пойдет. Помимо наркотиков в квартире обнаружены весы для фасовки дурмана. Оперативники устанавливают круг возможных покупателей, а также лиц, причастных к сбыту наркотиков", - сообщили в милиции.

Материалы проверки переданы во Фрунзенский (г.Минска) РОСК для дачи правовой оценки действиям фигурантов.-0-