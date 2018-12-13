Житель Минского района хранил в сейфе полкилограмма психотропов

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя Минского района, он обвиняется по ч.3 ст.328 УК. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Расследованием установлено, что 23-летний инженер-электроник решил получить дополнительный заработок незаконным путем. В сентябре он через интернет-магазин приобрел запрещенные вещества и сделал в Минском районе закладку с альфа-PVP массой не менее 4,5 г.

Когда молодой человек передал оператору информацию с координатами месторасположения тайника, его задержали сотрудники наркоконтроля УВД Миноблисполкома. "В его автомобиле и квартире в Минском районе были изъяты весы, различные приспособления для фасовки, респиратор, резиновые перчатки. Также в сейфе на балконе квартиры были обнаружены особо опасные психотропные вещества - альфа-PVP массой почти 410 г и более 100 г ТМСР-2201", - проинформировала Татьяна Белоног. На основании постановлений следователя экспертами УГКСЭ по Минской области проведены исследования по изъятым психотропам, компьютерной технике, мобильному телефону и иным вещественным доказательствам.

Обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.-0-

Фото УСК по Минской области