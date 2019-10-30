Житель Минского района хранил замаскированный под камень гашиш

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники столичного наркоконтроля задержали жителя Минского района, который в ванной комнате хранил крупную партию наркотиков. Об этом БЕЛТА сообщили в Центральном РУВД Минска.

Правоохранители остановили автомобиль Skoda, за рулем которого находился 29-летний мужчина. "Во время беседы с сотрудниками водитель признался, что при себе имеет гашиш. Был обнаружен сверток с 6,5 г наркотика. Из разговора с парнем правоохранители выяснили, что у него дома хранится крупная партия запрещенных веществ, предназначенная для сбыта", - рассказали в РУВД.

При осмотре по месту жительства парня оперативники нашли и изъяли 436 г гашиша, 20 г марихуаны и 10 таблеток MDMA. "Молодой человек хранил запрещенные вещества в пакете, который прятал в ванной комнате. Также сотрудники наркоконтроля обнаружили электронные весы, изоленту и жестяные банки, в которых находился наркотик, закамуфлированный под камень", - отметили в милиции.

Парень рассказал, что более полугода покупает наркотики в Санкт-Петербурге. После он привозит их в Минск и самостоятельно занимается расфасовкой и распространением закладок. Ранее фигурант не был судим.

Сейчас устанавливается причастность жителя Минского района к организации интернет-магазина по продаже наркотиков и психотропов. Материалы проверки переданы в Центральный (г.Минска) РОСК, где действиям фигуранта будет дана правовая оценка.-0-