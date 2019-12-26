Житель Минского района незаконно продавал красную икру через соцсеть

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями Октябрьского РУВД города Минска задержан житель Минского района, который незаконно реализовывал красную икру. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Во время проведения проверки оперативники установили, что 30-летний мужчина, являясь индивидуальным предпринимателем, посредством социальной сети реализовывает на территории Минска красную икру без контрольных (идентификационных) знаков. Фигурант был задержан вблизи одной из станций метрополитена в момент реализации продукции. У фигуранта было обнаружено более 11 кг красной икры без маркировки. Общая сумма изъятого товара составила почти Br1,5 тыс.

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по ст.12.35 КоАП (нарушение требований законодательства о маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 10 базовых величин (сейчас одна БВ - Вr25,5), а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо - до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.-0-