Житель Минского района обманом завладел чужим имуществом более чем на Br572 тыс.

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральный (г.Минска) районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о мошенничестве, возбужденного в отношении 31-летнего жителя Минского района, сообщили БЕЛТА в СК.

По данным следствия, мужчина был руководителем четырех обществ с ограниченной ответственностью. С января 2017 года по март 2019-го он обманом завладел имуществом 24 субъектов хозяйствования на общую сумму более Br572 тыс.

Установлено, что обвиняемый действовал в группе с неустановленными лицами. По данному факту материалы выделены в отдельное производство, устанавливаются личности подозреваемых.

Вместе с ними он в столице и других регионах страны предлагал субъектам хозяйствования и индивидуальным предпринимателям заключить договор на поставку различных продовольственных и непродовольственных товаров на условиях отсрочки платежа или встречных поставок.

Часто договоры с контрагентами заключались по электронной почте, чтобы минимизировать личный контакт. Как пояснил мужчина на допросе, он изначально понимал, что не будет исполнять принятые на себя обязательства по оплате товаров, поэтому не хотел встречаться лично.

После поставки товара мужчина реализовывал его. Основной частью полученных денежных средств распоряжался по своему усмотрению, а минимальную часть направлял контрагентам.

Во время расследования уголовного дела было возмещено более Br86 тыс. Кроме этого следователями проведен обыск по месту жительства обвиняемого и наложен арест на его имущество стоимостью свыше Br10 тыс.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-