1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Минского района обвиняется в насилии над приемными детьми. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

"Управлением Следственного комитета по Минской области уделяется особое внимание расследованию преступлений в отношении социально незащищенных групп граждан. Защита здоровья и интересов детей - это предмет пристального внимания следователей. К сожалению, нередки случаи, когда насильственные действия сексуального характера в отношении детей совершались членами семьи", - рассказали в УСК.

По предварительной информации, с 2012 по 2018 год 42-летний мужчина умышленно, с применением насилия, совершал в отношении двух малолетних действия сексуального характера. Потерпевшие - мальчик и девочка - являлись его усыновленными детьми. Многодетная семья проживала в Минском районе.

О преступлении стало известно, когда потерпевший передал свой дневник с записями, где было указано, что отец совершает действия сексуального характера в отношении него и сестры. В специализированной дружественной комнате "SOS-детская деревня Марьина Горка" при участии ОНиПТЛ Московского РУВД Минска был проведен опрос несовершеннолетнего, который подтвердил, что мужчина совершал в отношении парня противоправные действия.

Следователями Минского районного отдела Следственного комитета 42-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч.3 ст.167 (иные действия сексуального характера, совершенные вопреки воле потерпевших с применением насилия, повторно, в отношении заведомо малолетних) УК. С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано для дальнейшего расследования в следственное управление УСК по Минской области.

Допрошены обвиняемый и потерпевшие. Мужчина вначале сослался на забывчивость, однако позже признал себя виновным и подтвердил два факта совершения противоправных действий в отношении детей.

Следователем направлены информационные письма в Минский РУВД и Минский райисполком о проведении социального расследования по данным фактам.

УСК по Минской области обращается к гражданам, располагающим информацией о совершении в отношении несовершеннолетних насильственных действий сексуального характера, с просьбой незамедлительно сообщить ее в ближайшее подразделение Следственного комитета. Адреса и телефоны территориальных подразделений размещены на официальном сайте Следственного комитета.-0-