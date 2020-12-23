Житель Минского района оскорбил в сети участкового из Гродно - возбуждено дело

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники 9 управления (по Гродненской области) ГУБОПиК МВД установили личность подозреваемого по уголовному делу за оскорбление милиционера. Им оказался 24-летний житель поселка Гатово. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"В октябре мужчина, используя никнейм Patron Jonovich, в Telegram-канале "Каратели Беларуси" разместил оскорбительные сообщения, адресованные участковому инспектору милиции Октябрьского РОВД Гродно", - рассказали в МВД.

Молодого человека признали подозреваемым по уголовному делу, возбужденному по факту оскорбления представителя власти.-0-