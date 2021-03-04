Житель Минского района подозревается в кражах из гаражных кооперативов

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники столичного уголовного розыска задержали мужчину, который подозревается в совершении серии краж из гаражных кооперативов. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

По информации оперативников, кражи совершал 44-летний житель Минского района. "На протяжении 5 лет он приезжал в столицу в ночное время, с целью конспирации при въезде в Минск менял номерные знаки на автомобиле. Проникая различными способами в частные владения, гражданин похищал все, что находил. В его доме, а также гараже оперативники обнаружили имущество, о котором ранее в своих заявлениях сообщали потерпевшие: десятки ножей, оружие, шины, одежда, бытовая техника. Известно, что от преступных посягательств пострадали как минимум 20 человек", - рассказали в ГУВД.

На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства противоправных деяний гражданина. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков и угон транспортного средства.

Материалы проверки переданы в Советский РОСК (Минска), где действиям задержанного дана правовая оценка.-0-