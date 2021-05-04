4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Минского района порезал колеса чужих авто, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

В Минское РУВД обратился житель агрогородка Мачулищи: кто-то повредил колеса его машины. По горячим следам оперативникам удалось установить хулигана. Им оказался 41-летний местный житель. Мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей и имеет непогашенную судимость.

"После распития спиртного по месту жительства подозреваемый решил сходить в магазин. По пути он повредил колеса в автомобиле "Рено", который был припаркован во дворе дома. Выяснилось, что проколоты были шины двух авто. Задержанный пояснил, что сделал это из хулиганских побуждений", - рассказали в УВД.

Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".-0-