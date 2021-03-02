Житель Минского района предстанет перед судом за оскорбление судей и угрозы сотрудникам ОВД

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минской области направила в суд Ленинского района столицы уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Минского района, который обвиняется в оскорблении судей в связи с осуществлением ими правосудия, а также угрозе насилием в отношении сотрудников ОВД для воспрепятствования их законной деятельности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации областной прокуратуры.

По материалам дела парень с 25 августа по 8 сентября 2020 года из отдельных Telegram-каналов получил информацию об абонентских номерах и личных аккаунтах в социальных сетях сотрудников милиции и судей. Затем он через этот мессенджер и Instagram направил со своего телефона двум судьям столичных Первомайского и Московского районов текстовые сообщения оскорбительного содержания, в которых была негативная оценка их работы.

Кроме того, обвиняемый передал через Telegram и Instagram сообщения с угрозами убийства и применения физического насилия в адрес восьми сотрудников милиции из Гродно, Минска, Борисова, Слуцка, Речицы и Березы. В этих сообщениях использовал ненормативную лексику для оскорблений, тем самым хотел понудить правоохранителей к изменению характера их деятельности.

Обвиняемый признал свою вину в полном объеме.

С учетом данных о личности обвиняемого прокурор при направлении дела в суд оставил без изменения ранее избранную меру пресечения - заключение под стражу.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Минской области.-0-