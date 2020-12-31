31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Минского района представился работником банка и похитил у солигорчанки более Br2,5 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"В Солигорский РОВД обратилась 36-летняя местная жительница - обманным путем у нее со счета были похищены денежные средства общей суммой более Br2,5 тыс. Злоумышленник совершил звонок на мобильный телефон потерпевшей и обманным путем, представляясь сотрудником банка, завладел ее денежными средствами. Поверив мошеннику, гражданка перевела деньги - предлогом явилась якобы блокировка подозрительной операции по карт-счету", - рассказали в УВД.

На раскрытие данного преступления у оперативников Солигорского РОВД ушло всего несколько дней. При проведении оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что к совершению данного преступления причастен 18-летний житель Минского района, ранее не судимый. В настоящее время имеются основания полагать, что молодой человек может быть причастен и к другим аналогичным преступлениям.

Действия злоумышленника квалифицированы по ч.1 ст. 209 (мошенничество) УК. Продолжается расследование.-0-