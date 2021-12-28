Житель Минского района приговорен к 2 годам ограничения свободы за оскорбление прокурорского работника

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя, которому инкриминировано публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

Как установлено в ходе суда, обвиняемый со своего мобильного телефона 2 июня 2021 года в одном из открытых Telegram-каналов опубликовал оскорбительный комментарий под информацией с изображением старшего помощника прокурора Фрунзенского района Минска.

В суде обвиняемый вину не признал.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Минского района признал фигуранта виновным в совершении инкриминируемого ему деяния. Мужчине назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Мобильный телефон обвиняемого безвозмездно изъят в доход государства.

Приговор суда не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-